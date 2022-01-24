Gökçeada seferlerine fırtına engeli

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gökçeada seferlerine fırtına engeli

İHA

Çanakkale'de, Gökçeada'ya bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Gökçeada seferlerine fırtına engeli

Çanakkale'de, Gökçeada'ya bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., bugün Kuzey Ege'deki hava muhalefeti sebebiyle KabatepeGökçeada hattındaki bazı feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.
GESTAŞ A.Ş.’den yapılan açıklamada, “Bugün, KabatepeGökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı Gökçeada'dan saat 17.00 ve 22.00, Kabatepe'den ise saat 19.00 seferleri iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.
Öte yandan, yarın KabatepeGökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı Kabatepe'den saat 05.00 seferinin iptal edildiği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gökçeada´ya bazı feribot seferleri iptal edildi (2)
YEREL HABERLER Gökçeada´ya bazı feribot seferleri iptal edildi (2)
Biga Belediyesi karla mücadelesine devam ediyor
YEREL HABERLER Biga Belediyesi karla mücadelesine devam ediyor
Çanakkale’de yasa dışı avcılığa 7 bin 826 lira ceza
YEREL HABERLER Çanakkale’de yasa dışı avcılığa 7 bin 826 lira ceza
AK Parti Çanakkale teşkilatından Kabaş, Özkoç ve Erdoğdu’ya suç duyurusu
YEREL HABERLER AK Parti Çanakkale teşkilatından Kabaş, Özkoç ve ...
Gökçeada´ya bazı feribot seferleri iptal edildi
YEREL HABERLER Gökçeada´ya bazı feribot seferleri iptal edildi
Yasa dışı avlanan 3 kişiye 7 bin 826 lira ceza
YEREL HABERLER Yasa dışı avlanan 3 kişiye 7 bin 826 lira ceza
Yasa dışı avlanan 3 kişiye 7 bin 826 lira ceza
YEREL HABERLER Yasa dışı avlanan 3 kişiye 7 bin 826 lira ceza
Biga Belediyesi ekipleri tuzlama çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Biga Belediyesi ekipleri tuzlama çalışmalarını ...
Donmak üzere olan kumruya işletme müdürü sahip çıktı
YEREL HABERLER Donmak üzere olan kumruya işletme müdürü sahip çıktı
Ayvacık - Küçükkuyu yolundaki tünellerde ‘ışık göründü’ töreni düzenlenecek Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Çanakkale’ye Geliyor
YEREL HABERLER Ayvacık - Küçükkuyu yolundaki tünellerde ‘ışık ...
Biga beyaza büründü
YEREL HABERLER Biga beyaza büründü
Çanakkale’nin yüksek kesimlerinde kar Kar topu oynayan gençler, soğuk kış gününü eğlenceye çevirdi
YEREL HABERLER Çanakkale’nin yüksek kesimlerinde kar Kar topu ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.