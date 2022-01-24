

ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerince yapılan denetimlerde yasa dışı avlanan 3 kişiye 7 bin 826 lira ceza kesildi.

Çanakkale DKMP Şube Müdürlüğü ekipleri yasa dışı av yapan kişilere yönelik av kontrol çalışması gerçekleştirildi. Bu kapsamda denetimler sırasında ekipler, Gelibolu ilçesinde Evreşe beldesi yakınlarında kavak deltasında yasa dışı av yapan 3 kişiyi yakaladı. Ekipler, bu kişilere yasa dışı avlandıkları gerekçesiyle toplam 5 bin 826 lira ceza uyguladı. Avlanan 3 ördek için de ayrıca 2 bin lira para cezası kesildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)

2022-01-24 12:33:30



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