Gökçeada´ya bazı feribot seferleri iptal edildi

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE´nin Gökçeada ilçesine yapılması planlanan bazı feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi´nde olumsuz hava şartları nedeniyle, Kabatepe-Gökçeada hattındaki bazı feribot seferlerinin iptal ettiğini duyurdu.
Buna göre; Kabatepe-Gökçeada hattında, Gökçeada'dan saat 17.00 ve 22.00, Kabatepe'den ise saat 19.00 seferleri iptal edildi.
Öte yandan, Kabatepe-Gökçeada hattında ise olumsuz hava şartlarından dolayı Kabatepe'den yarın saat 05.00´te yapılması planlanan seferin iptal edildiği bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ
2022-01-24 12:21:31
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