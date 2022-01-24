Gökçeada´ya bazı feribot seferleri iptal edildi (2)

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BOZCAADA'YA YARINKİ TÜM SEFERLER İPTAL EDİLDİ

Çanakkale´nin Bozcaada ilçesine yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında, Bozcaada'dan saat 07.00, 10.00, 14.00 ve 18.00 ile Geyikli'den saat 08.00, 11.00, 15.00 ve 19.00´daki seferler yapılamayacak.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ

2022-01-24 16:01:37



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