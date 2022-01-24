Ayvacık açıklarında 6 kaçak göçmen kurtarıldı

İpek YAVAŞ/AYVACIK(Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan unsurlarınca, Türk kara sularına gerı itilen 6 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 6 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Kaçak göçmenler işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Ayvacık İpek YAVAŞ
2022-01-24 22:08:53
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.