Bozcaada'ya tüm feribot seferleri iptal edildi



Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesine yapılması planlanan tüm feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi´nde olumsuz hava şartları nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattındaki tarifeli tüm feribot seferlerinin iptal ettiğini duyurdu.

Buna göre Geyikli-Bozcaada hattında; Bozcaada'dan saat 10.00, 14.00 ve 18.00 ile Geyikli'den saat 11.00, 15.00 ve 19.00´daki seferler yapılamayacak.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ

2022-01-25 09:27:04



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