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Açık unutulan marketten aldıkları ürünleri kameraya gösterip, ücretini bıraktılar

DHA

Açık unutulan marketten aldıkları ürünleri kameraya gösterip, ücretini bıraktılar


Mustafa SUİÇMEZ/ ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesi Kavakköy beldesinde market işleten Zeynep Ağırman (55), bir hafta önce muhasebe ve özel işlerini halletmek üzere ilçeye giderken marketini kapatmayı unuttu. Alışverişe gelen 2 kişi, kapısı açık markette kimseyi göremeyince aldıkları ürünleri güvenlik kamerasına göstererek, ücreti 28,5 lirayı marketin girişine bıraktı. Bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Market sahibi Zeynep Ağırman, "Böyle insanlarla yaşadığımız için çok şükrediyorum. Gerçekten de insanlık ölmemiş" dedi. 
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi Kavakköy beldesinde yaşayan 2 çocuk annesi Zeynep Ağırman, 10 yıldır market işletiyor. Zeynep Ağırman, 19 Ocak saat 13.00 sıralarında muhasebe ile özel işlerini halletmek üzere ilçeye gitti. Gelibolu´dayken bir belediye personeli açık unuttuğu marketine girildiğini, yerlerde para olduğunu söyledi. Zeynep Ağırman marketinde hırsızlık olayı meydana geldiği şüphesiyle yeğeni Batuhan Baran´ı (27) aradı. Yeğeni hemen markete gidip, güvenlik kameralarını inceledi. Güvenlik kamerası görüntülerinde saat 15.00 ile 17.00 sıralarında meydana gelen olayda, markette kimse olmadığı sırada 2 kişinin geldiği görülüyor. Bir süre içeri bakan ve kimseyi göremeyen iki kişi cips, çekirdek, naneli şeker, su ve gazlı içecekler aldıktan sonra toplam 28,5 lirayı güvenlik kamerasına gösterdikten sonra kapı girişine bırakıp, ayrılıyor. Bir süre sonra  gelen bir kişi de içecek ve su alıyor. Markette kimse olmadığını gören kişi daha sonra su ve içeceği bırakıp, marketten ayrılıyor. Yaşanan olayın güvenlik kamerası görüntülerini izleyen market sahibi Zeynep Ağırman hem şaşırdı hem de duygulandı.
'GERÇEKTEN DE İNSANLIK ÖLMEMİŞ'
İzlediği güvenlik kamerası görüntüleri sonrası insanlığın ölmediğini gördüğünü belirten Zeynep Ağırman, şunları söyledi:
"19 Ocak'ta hem muhasebe işlemleri hem de bir hafta önce vefat eden babamın 7 mevlit yemeğini hazırlamak için Gelibolu´ya gittim. Aceleyle marketten çıktım. Marketin kapısını kapatıp, kitlediğimi düşündüm. Marketin iç kapısını zaten kilitlememiştim. Bir süre sonra bana 'markete girildi' diye telefonla haber geldi. Hemen güvenlik kameralarını izledik. Görüntülerde her gelen müşteri kameralara doğru aldığı ürünleri ve ürünün parasını göstererek, market giriş kapısının önüne bırakmış. Bir müşterim de beni beklemiş, göremeyince aldığı su ve diğer içeceği tekrar market girişine bırakmış. Suyu dahi almadan gitmiş, keşke suyu alsaymış, ona üzüldüm. Diğer insanlara da bu duyarlı davranışları için çok teşekkür ederim. Bu alışverişi yapan 2 kişi Kavakköy beldesinden değil. Güvenlik kamerasına ürünleri ve paraları gösteren bu vatandaşlar, ürünlerin değeri neyse o parayı market girişindeki merdivene bırakıp, gitmişler. Cep telefonumdan güvenlik kameralarını izleyince zaten çok duygulandım. İyi ki böyle insanlar var. Böyle insanlarla yaşadığımız içinde şükrediyorum. Gerçekten de insanlık ölmemiş. Bizim milletimizde çok çok iyi insanlar olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Herkesi Allah iyi insanlarla karşılaştırsın." FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ
2022-01-25 09:50:58

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