Biga Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Biga Belediyesi, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle beslenme zorluğu yaşayan sokak hayvanlarına mama verdi.

Biga Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, sokaklarda yaşayan köpeklere ve kedilere soğuk hava şartlarında beslenme ihtiyaçları için çalışmaları sıklaştırdı. Ekipler bu kapsamda şehrin dört bir yanında bulunan barınma ve mama odaklarına mama bıraktı.

Biga Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Can dostlarımıza sahip çıkmaya devam ediyoruz. Etkili olan kar yağışı ve havaların soğuması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak canlarımız için ekiplerimiz birçok noktada mama dağıtım çalışmalarına devam ediyor” ifadelerine yer verildi.

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