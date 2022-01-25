Bozcaada'ya tüm feribot seferleri iptal edildi (2)

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EK SEFER KARARI ALINDI

GESTAŞ Deniz Ulaşım A.Ş'den yapılan açıklamada, Kuzey Ege Denizi'ndeki fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesinin ardından Geyikli-Bozcaada hattında; Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 21.00'de, Geyikli'den Bozcaada'ya ise saat 22.00'de ek sefer yapılacağı belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ

2022-01-25 11:23:52



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