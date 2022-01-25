FETÖ’nün Bursa yapılanmasının sorumlusu Çanakkale’de yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Bursa sorumlusu Çanakkale’de yakalandı.
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ Silahlı Terör Örgütü’nün güncel yapılanmasına yönelik başlattıkları teknik ve fizikî takip sonucu, Bursa’nın sözde üst seviye güncel sorumlusu Y.O, gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Y.O.’nun çantasında önemli örgütsel dokümanların ele geçirildiği öğrenildi. Y.O., Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.