Kıbrıs gazisi Ali Pektaş toprağa verildi

Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Karaaydın köyündeki evinde dün sabah kalp krizi geçiren Kıbrıs gazisi Ali Pektaş (69), kaldırıldığı hastanede vefat etti.
Ali Pektaş, ikindi namazını müteakip Karaaydın köyünde toprağa verildi. Kıbrıs gazisi Pektaş, Karaaydın köyünde ikindi namazını müteakip İlçe Müftüsü Metin Güvenir’in kıldırdığı cenaze namazının arkından köy mezarlığına defnedildi. Cenazee Yenice Kaymakamı Musa Göktaş, ilçe Jandarma Komutanı Teğmen Fatih Seçgin, Karaaydın Köy Muhtarı Mustafa İlhan ve köy halkı katıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.