Turizm bölgesi Assos’da kaya ıslah çalışmaları sürüyor

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Behram köyün Assos Antik Liman bölgesindeki kaya ıslah çalışmaları devam ediyor.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş bölgeye giderek, yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Aktaş’a ziyaretinde; İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü, Ayvacık Kaymakamı İlker Eker, Behram Köyü Muhtarı Numan Türkay, Ayvacık İlçe Özel İdare Müdürü Sami Sezer, Assos Otelcileri Dernek Başkanı Erdal Çakır, otel sahipleri ve işletmeciler eşlik etti.

Projenin en kısa sürede bitirilerek bölgenin yeniden turizme açılacağını belirten Vali Aktaş, “Bu proje ile başta vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlayarak ilimizde tarih ve turizm bölgeleri arasında önemli bir yere sahip olan Assos Antik Limanı daha değerli hale getirerek Assos’u Dünya turizmine açacağız” dedi.

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