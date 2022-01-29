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AK Parti'li Turan: Demokrasinin yolu Çanakkale ruhundan geçer

DHA

AK Parti'li Turan: Demokrasinin yolu Çanakkale ruhundan geçer


ÇANAKKALE, (DHA)AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'Demokrasinin yolu Diyarbakır´dan geçer' sözlerine tepki göstererek, "Demokrasinin yolu, Çanakkale Savaşları'nda en güzel fotoğrafı veren Çanakkale ruhundan geçer" dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Bayramiç ilçesi kapalı spor salonunda düzenlenen futsal turnuvası finaline katıldı. Burada sporcularla ve vatandaşlarla bir araya gelen Turan, finalde dereceye giren sporculara kupaları ile çeşitli hediyeler takdim etti. Burada konuşan Bülent Turan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'Demokrasinin yolu Diyarbakır´dan geçer' sözlerine tepki gösterdi. Bülent Turan, şöyle konuştu:
"Çıkmışlar, diyorlar ki; 'Demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer.' Hayır, demokrasinin yolu Çanakkale ruhundan geçer. Akif'in memleketinden geçer. Demokrasinin yolu tüm Türkiye'de eşit vatandaşlıkla, eşit yurttaşlıkla beraber omuz omuza olarak geçer. Neden bir il diğerlerinden önce gelsin. Biz 81 ilimizi eşit görüyoruz. Tüm vatandaşlarımızı, hangi partiye oy verirse versin, hangi mezhepten, hangi anlayıştan olursa olsun eşit görüyoruz. Hangi hakla demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçecekmiş. Demokrasinin yolu Çanakkale Savaşları'nda en güzel fotoğrafı veren, Çanakkale ruhundan geçer. Biz Çanakkale'de milli mücadelemizi yazarken, egemenlik, bağımsızlık kavgamızı verirken, sağımızda kim var diye sorduk mu. Solumuzdaki kim diye sorduk mu. Kadın mı, erkek mi, genç mi, yaşlı mı, Müslüman mı, değil mi, Türk mü, Kürt mü, Alevi mi, Sünni mi diye sorduk mu. Bu bayrağın birliğine, bu vatanın dirliğine inanan kim varsa, beraber olmayı görev bildik. O yüzden bir daha söylüyorum, Çanakkale ruhu demokrasinin çevrileceği en önemli adrestir. Ne Diyarbakır ne başka yer. Çanakkale ruhu bu milletin beraberliği, esasıdır, aslıdır. Siyasi pusulasından çıkacak, siyasi kıblesini bozan kim varsa hatırlatmak isterim ki; bu memleketin kalbi Ankara'da, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde atar. Başka adres arama yanlıştır. Mutlaka bu hatadan dönülmelidir" dedi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)
2022-01-29 12:38:07

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