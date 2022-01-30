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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yenice’de Başkan Erdem, güven tazeledi

İHA

Yenice’de Başkan Erdem, güven tazeledi

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odası olağan genel kurul seçimlerinde mevcut başkan Cengiz Erdem güven tazeledi.
Yenice Belediyesi Park Düğün Salonunda saat 10:00‘da başlayan olağan genel kurulun divan Başkanlığını Çanakkale Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ünal Özcan yaptı. Denetim kurulu faaliyet raporu, gelirgider hesapları okunarak, yönetim kurulu ve denetim kurulu tarafından ibraz edildi.
Seçimlerde mevcut başkan Cengiz Erdem, Burhan Özkan ve Hanife Boyuneğmez başkan olabilmek için yarıştı. Bin 118 delegenin 922’si oy kullandı. Burhan Özkan 314 oy, Hanife Boyuneğmez 38 oy alırken, mevcut başkan Cengiz Erdem 563 oy alarak güven tazeledi. Yapılan seçim sonucunda 7 oy geçersiz sayıldı.
Seçim sonuçları açıklandıktan sonra birbirlerini tebrik eden adaylar demokrasi gereği yapılan seçim Yenice için hayırlı olsun dediler. Güven tazeleyen Yenice Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cengiz Erdem, “Seçime katılan tüm arkadaşlara ve esnafımıza desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim. Yeniden göreve devam” dedi.
Yönetim kurulu; Latif Akagündüz, Cengiz Sezan, Gürcan Babacan, Zafer Ertuğrul, Tarık Gürsu, Yılmaz Koç, Vahit Eren ile Faruk Süngü’den oluştu.

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