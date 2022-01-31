Gökçeada ve Bozcaada'ya yarınki feribot seferlerine fırtına engeli



Mustafa SUİÇMEZ/ ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesine yapılması planlanan tüm feribot seferleri, fırtına nedeniyle iptal edildi. Bozcaada ilçesine de yapılacak bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde fırtına nedeniyle Gökçeada'ya yarın yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre Kabatepe-Gökçeada hattında, Gökçeada'dan saat 07.00, 13.00, 18.00 ile Kabatepe'den saat 09.00, 15.00 ve 20.00 seferleri iptal edildi.

Öte yandan Geyikli-Bozcaada hattında ise, Bozcaada'dan saat 10.00, 14.00 ve Geyikli'den saat 11.00 ve 15.0 seferleri iptal edildi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ

2022-01-31 17:59:48



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