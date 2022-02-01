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Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Katsaniotis Gökçeada’da Aziz Trifonos Kilisesi’nde düzenlenen ayine katıldı Aziz Trifonos Kilisesi’nde düzenlenen ayine Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Andreas Katsaniotis ile Fener Rum Patriği Bartholomeos katıldı

İHA

Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Katsaniotis Gökçeada’da Aziz Trifonos Kilisesi’nde düzenlenen ayine katıldı Aziz Trifonos Kilisesi’nde düzenlenen ayine Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Andreas Katsaniotis ile Fener Rum Patriği Bartholomeos katıldı

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde geçtiğimiz yıl restore edilen Aziz Trifonos Kilisesi’nde ayin düzenlendi. Aziz’in anısına düzenlenen ayine, Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Andreas Katsaniotis ile Fener Rum Patriği Bartholomeos da katıldı.
Çanakkale’nin Gökçeada ilçesi Şirinköy’de bulunan Aziz Trifonos Kilisesi'nde ayini Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Kyrillos Sykisi yönetti.
İncil’den bölümlerin okunup, duaların edildiği ayine; Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Andreas Katsaniotis ile Fener Rum Patriği Bartholomeos ve Gökçeada’da yaşayan Rum cemaati katıldı.
Şirinköy’ün yüksek kesiminde 55 yıldır kapalı olan Aziz Trifonos Kilisesi, yapılan restorasyon çalışmasının ardından geçtiğimiz 9 Ağustos’ta Fener Rum Patriği Bartholomeos katıldığı ayinle ibadete açılmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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