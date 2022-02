Bakan Karaismailoğlu: Bizi yolumuzdan kirli oyunlarla döndüremezler

Fatih Emrah ERDOĞAN/ AYVACIK (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'de, Kazdağları´ndaki geçişi 35 dakikadan 5 dakikaya düşürecek Ayvacık T-2 Tüneli 'Işık Görme' programına katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Kuru iftiralar, ayak oyunları, bizi yıldıracak olsaydı bu yola baş koymazdık. Bizi yolumuzdan bu kirli oyunlarla döndüremezler. Bu iftiralarla ve iftiracılarla nasıl millet önünde hesaplaştıysak şimdi de öyle yapağız. Yolumuza da devam edeceğiz" dedi.

Çanakkale-İzmir kara yolunun Kazdağları geçişini 35 dakikadan 5 dakikaya düşürecek olan Ayvacık T-2 Tüneli'nde 'Işık Görme' programı düzenlendi. Programa Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, belediye başkanları, muhtarlar ve şantiye çalışanları katıldı.

Yerin 240 metre altında ulaşım yatırımları adına tarihi günlerden birinin yaşandığını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Başta Çanakkale ve Balıkesir olmak üzere bölgeyi etkileyen, Ayvacık-Küçükkuyu yolu üzerindeki T-2 tünelimizde kazı çalışmalarını tamamladık. Artık tünelimizde ışığı görüyoruz. Sizlerin de bildiği üzere bölgemizdeki turizmin canlanmasıyla ticaretin artmayla araç trafiği de arttı. Trafik sıkışıklığını ortadan kaldırıp; konforlu, güvenli bir seyahat için Çanakkale´yi İzmir´e bağlayan kuzey-güney aksının, bölünmüş yol olarak tek bölümü konumundaki yaklaşık 10 kilometrelik Ayvacık-Küçükkuyu kesiminde yapım çalışmalarımız hızla devam ediyor. Onlarca keskin virajı barındıran ve toplam uzunluğu 5 bin 710 metre olan çift tüp 2 adet tünel inşa ediyoruz" dedi.

`BUGÜN IŞIĞI GÖRÜYORUZ´

1700 metrelik T-1 Tüneli´nde nihai beton kaplama seviyesinin geçildiğini söyleyen Karaismailoğlu, "4 bin 17 metrelik T-2 Tünelimizde bugün ışığı görüyoruz. Tünelleri ve yolları barındıran bu proje, Çanakkale ve İzmir ulaşımının lojistik kara yolu altyapısını da güçlendireceği için son derece önemli. Ayvacık-Küçükkuyu kesiminde bulunan ve 50 dakikada geçilebilen Kazdağları rampalarını tünellerimiz sayesinde 5 dakika gibi kısa bir sürede geçebileceğiz. Tünel ve yollarımız tamamlandığında, öncelikle trafikte can ve mal güvenliğini temin edecek. Bölgenin turizm, ticaret ve sosyoekonomik gelişimine olumlu etki edecek. Zamandan ve akaryakıttan tasarrufu sağlayarak ülke ekonomisine önemli katkıda bulunacağız" diye konuştu.

`80 MİLYON LİRA TASARRUF SAĞLANACAK´

Ayvacık-Küçükkuyu yolu ve tünelleri hizmete açıldığında Çanakkale-İzmir ve Çanakkale-Balıkesir yolu bölünmüş yol standardına kavuşacağını belirten Bakan Karaismailoğlu, "Kazdağları´nda özellikle yazları yoğun trafik, kış aylarında da mevsim şartları nedeniyle yaşanan zorluklar ortadan kalkacak. Güzergahtaki trafik kalitesi ve emniyeti de önemli oranda artacak. Yol ve tünellerimizin tamamı hizmete açıldığında; mevcut yol 2,5 kilometre daha kısalarak, 9,5 kilometreye düşecek. Böylece bir yılda ortalama olarak zamandan 72 milyon lira, akaryakıttan 8 milyon lira olmak üzere 80 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Ayrıca yıllık 3 bin 65 ton karbon salınımının önüne geçeceğiz. Bu hattımızın hizmete girmesinin bir başka önemi de 1915 Çanakkale Köprüsü ile birlikte kıtalar arası kara yolu bağlantısıyla artacak trafik yoğunluğuna da cevap verecek olması" dedi.

`ÇOK LAFLA İŞ OLMUYOR'

Türkiye´nin her noktasında ulaşım, altyapı ve haberleşme adına 7 gün 24 saat hizmet esasına göre çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Karaismailoğlu, "Vatandaşımıza hizmet götürmeyenlerin, gözü işte, milletin derdinde olmayanın bu ülkeye hizmet edemeyeceğini zaten biliyorduk. Çok lafla çok iş olmuyor. Eski ve kötü alışkanlıklarını kenara bırakmalı; üstüne vazife olan işlerle meşgul olup vatandaşın hayatını kolaylaştırmak için çalışmalı. Konuşmakla hiçbir şey elde edemeyeceklerini öğrenmeleri gerekiyor. Biz muhalefet diye geçinen, ülkesine hiçbir hayrı olmayanların gayri ciddi ve kısa vadeli zihniyetleri hiç dikkate almadık. Devlet aklıyla yolumuza devam ettik. Neticede ülkemize kazandırdığımız eserler halkımızın günlük yaşantısına hız getirdi, tasarruf getirdi, konfor getirdi. Biz hizmet aşkımızdan, millet aşkımızdan dönmeyiz. Kuru iftiralar, ayak oyunları bizi yıldıracak olsaydı bu yola baş koymazdık. Bizi yolumuzdan bu kirli oyunlarla döndüremezler. Bu iftiralarla ve iftiracılarla nasıl millet önünde hesaplaştıysak şimdi de öyle yapağız. Yolumuza da devam edeceğiz" diye konuştu.

`REFAHI ARTIRMAYA ODAKLANDIK´

Yatırımlar hakkında da bilgiler veren Bakan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bölünmüş yol uzunluğunu; 6 bin 100 kilometreden alıp, 28 bin 546 kilometreye, köprü ve viyadük uzunluğumuzu ise 724 kilometreye yükselttik. Bitümlü sıcak kaplamalı yollarımızı 8 bin 600 kilometreden 29 bin kilometrenin üzerine çıkarttık. Tünel uzunluğumuzu; 50 kilometreden alıp, 12 kat artışla 651 kilometreye ulaştırdık. Otoyollarımızı ise 3 bin 532 kilometreye çıkarttık. Planlı yaklaşımımızla bu rakamları Cumhuriyet´imizin 100'üncü yıl dönümünde çok daha yukarılara çıkaracağız. Çanakkale´nin ulaşım ve iletişim yatırımları için, 31 milyar liranın üzerinde harcama yaptık. Biz köylerimize, beldelerimize, insanımıza iş, aş, konfor ve huzur kazandırmaya; refahını daha da artırmaya odaklandık. Çanakkale´miz de onlardan biri. Bu aziz şehrimize ulaşım ve iletişim anlamında ne yapsak, yeridir, yerindedir ve Çanakkalelilerin hakkıdır. Cumhurbaşkanı´mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan´ın önderliğindeki hükümetlerimiz, tüm ülke sathında olduğu gibi, tarihi ve stratejik önemi olan Çanakkale´ye ayrı bir önem vermektedir."

'KIŞ LASTİĞİ' UYARISI

Son yılların en yoğun kar yağışına karşı yolların kapanmaması için çalışmaların sürdüğünü belirten Bakan Karaismailoğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü'nce yurt genelindeki 446 karla mücadele merkezinde, 11 bin makine ve ekipman, 13 bin personel ile hizmet verildiğini açıkladı.

Karaismailoğlu, "Ülke genelindeki yol durumu, sabit kameralarla ve karla mücadele araç içi kamera ve araç takip sistemleri ile anlık olarak izleniyor. Depolarımızda yeteri kadar tuz ve çözücü malzeme stoku var. Tüm önlemleri aldık. Vazifemizin başındayız. Vatandaşlarımızdan da önce kendi sonra da sevdiklerinin diğer sürücülerin sağlığı için hassasiyet bekliyoruz. Açık kapalı yollar hakkında her zaman olduğu gibi KGM web sitesi, KGM sosyal medya hesapları ya da KGM telefon hatlarından bilgi alınabiliyor. Araçlarda kış lastiği, zincir, takoz, çekme halatı gibi eksik varsa yola çıkmadan tamamlanmasının hayati önem taşıdığı unutulmamalı" dedi.

BÜLENT TURAN: 2 DEVASA TÜNEL YAPIYORUZ

AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ise "Bugün sadece Ayvacık´ı Küçükkuyu´ya bağlamıyoruz. Bugün Kuzey Maramara´yı; Güney Marmara'ya, Ege'ye bağlıyoruz. Çanakkale yatırımcısını İzmir Limanı'na bağlıyoruz. İstanbul turistini; Küçükkuyu'ya, Ayvacık'a, Assos'a bağlıyoruz. Bugün bazen 1 saati bulan, yağmurda, karda, büyük kazaların olduğu o yolu, 5 dakikaya indirmenin, modern ulaşıma kavuşmanın adımını atıyoruz. Biri 4 bin 100 metre biri 1700 metre olmak üzere 2 devasa tüneli yapıyoruz. Trafik güvenliğini, yakıt tasarrufunu eklediğimizde bölgeye nasıl muazzam bir katkı olduğunu hatırlatmak istedim" dedi.

Konuşmaların ardından iş makinesine binen Bakan Karaismailoğlu, sembolik olarak örülen beton duvarı kırarak, tünelin girişini açtı.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Ayvacık Fatih Emrah ERDOĞAN

2022-02-01 15:19:58



