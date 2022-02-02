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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Biga Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı yapıldı

İHA

Biga Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı yapıldı

Biga Belediyesi’nin 2022 yılı Şubat ayı Olağan Meclis Toplantısı Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan başkanlığında ve Meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleşti.
Şubat ayı Meclis toplantısında plan tadilatları, Başkan vekilliği ve Meclis huzur hakkı yevmiyeleri, Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde görev yapan personele fazla çalışma bedeli olan maktu ücretlerinin belirlenmesi, Biga Belediyesi şirketi Biga Kent Hizmetleri ticaret A.Ş.’den 6 adet hizmet aracının Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne şartsız ve ivazsız bağışının yapılması görüşüldü.
Meclis üyelerinin huzur hakkıyla ilgili söz alan Biga Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Zeki Mutlu, Belediyenin tasarruf etmesi gerektiğini belirterek huzur hakkının alınmamasını ve kendisinin huzur hakkından feragat ettiğini açıkladı. Başkan vekilliği ve Meclis huzur hakkı yevmiyelerinin aynı kaldığını söyleyen Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan ise, “Burası bir kamu kurumu ve kanunlara uymak zorundayız. Biga Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden bu yana tasarruflarımızı uyguluyoruz. Bunun en açık örneği ise önceki 5 yılı kıyasladığımız zaman 5 yılda Belediyenin borcu 15 kat artıyor yani her yıl 3 kat artmış oluyor. Biz göreve geldiğimizden bu yana ise bırakın 3 veya 15 katı bir kat dahi borcumuz artmadı” diye konuştu. Meclis Üyesi Mutlu ise, “Başkanım biz buna inanıyoruz. Zaten güvenmesek sizinle beraber yola çıkmazdık” dedi.
Biga Belediyesi CHP Meclis Üyesi Alper Şen, Biga Belediyesi şirketi Biga Kent Hizmetleri ticaret A.Ş’den 6 adet hizmet aracının neden devredildiğini sordu. Başkan Erdoğan ise, “Bu araçlar Temizlik İşleri Müdürlüğümüzde kullandığımız çöp kamyonlarıdır. Bunların hepsi resmi plakalı olarak Belediyeye alınmış ve şirkete devredilmiş. Şirketin aracı olarak faaliyet gösterdiği için her ay Biga Belediyesi’ne bunlarla alakalı fatura kesiyor. Bu konuyla alakalı kamu yararı gözetilerek araçlar asıl sahibi olan Biga Belediyesi’ne aktarmış oluyoruz” cevabını verdi.
Gündemin 6. maddesinde Biga, Çan, Yenice ve Çevresi Katı Atık Yönetim Birliği (BİÇAY) tüzüğüne “Sokak hayvanları için barınak, bakımevi, doğal yaşam alanı, hayvan hastanesi ve rehabilitasyon merkezini de kapsayacak şekilde kompleks tesisleri kurmak” ibaresi eklendi. Sokak hayvanları için tüm gücüyle çalışan Biga Belediyesi böylece, Çanakkale İli Hayvan Yaşam Merkezi Planlaması projesinin Biga bölgesine yönelik ilk adımını atmış oldu. Başkan Erdoğan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Sokak hayvanlarıyla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın bir talimatı oldu. Biz de Çanakkale Valimiz ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürümüzün katılımıyla Biga’da toplantı yaptık. Geçici hayvan barınakları sorunu çözmüyor. Kısırlaştırılan hayvanların veya tedavisi yapılan hayvanların sağlığına kavuşması ile birlikte doğal yaşam alanına bırakılması gerekiyor. İlçeler arası hayvan bırakıldığı için büyük sorun oluyor. Sokak hayvanları bizlere Allah’ın emanetidir. Sürecin içine tüm ilçeleri katarak birlikler üzerinden doğal yaşam alanı yapılması uygun görüldü. BİÇAY’ın üyesi olan tüm belediyeler bu meclis kararını alarak birliğimize bu konuda görevi aktarmış olacağız. Ayrıca kısa bir bilgi vereyim. 2021 yılında Çanakkale Belediyesi dört veterinerle 200 kısırlaştırma yapmış, Biga Belediyesi ise bir veterinerle 600 küsür kısırlaştırma yaptı. Sokak Hayvanları Derneğimize verdiğimiz mamalarla birlikte 35 ton civarı mama dağıttık. Araç ve personel sayısını artırdık. Periyodik olarak mama bırakıyoruz. Barınağımız çalışmalarını verimli şekilde yapıyor” dedi.
Toplantının devamında ise, Biga Belediyesi Kapalı Pazaryeri işgal ücretlerinin belirlenmesi, kaldırım sökme ücretlerinin belirlenmesi ile S.S 76 Nolu Biga Şehiriçi Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi araçları ve S.S 38 Nolu Ağaköy Özel Toplu Taşıma Aracı Kooperatifi midibüslerinin yeni yıl tarifesinin tespiti görüşüldü. Toplu taşıma ücret tespitinin Plan ve Bütçe Komisyonu ile Meslek Kuruluşları ile İlişkileri Düzenleme Komisyonu’nda görüşülmesi oy birliğiyle kabul edildi.
Meclis toplantısı sonunda ise Biga Belediyesi İYİ Parti Meclis Üyesi Tamer Ergün söz aldı. Geçtiğimiz haftalarda meydana gelen trafik kazasında oğlu Hasan Tahsin Ergün’ü kaybeden Ergün, yaptığı hüzünlü konuşmada, “Zeki abimizin torunu olduğu için mutlu olmuştuk. Yaşadığımız süre içinde ise doğum da var ölüm de var. Biz ölümü tadanlardanız. Allah düşmanımıza böyle bir acı tattırmasın. Evladım 27 yaşındaydı. Aile olarak nasıl bir evlat yetiştirdiğimizi arkasından anlatımlarla daha da gururlandığımızı ve böylece bir nebze de olsa acımızın dindiğini hissediyoruz. Hep Allah sıralı ölüm versin deriz. Maalesef bizim düşündüğümüz gibi gerçekleşmiyor. Ben bayramlarda kabir ziyaretlerimize gittiğimizde babamın yanında bir boş yer vardı. Oraya vasiyetimdi ve öldüğümde beni buraya gömersiniz demiştim. Ama evladımıza gömmek bize nasip oldu. Dede torun şimdi ikisi de yan yana yatıyor. Ben başta sayın başkanımız olmak üzere A partisi, B partisi, C partisi ayırmaksızın Türkiye’nin her tarafından acımızı paylaşan tüm dostlarımızdan Allah razı olsun. Evladımın mekanı cennet olsun, nurlar içinde yatsın. Sabah Gümüşçay’a gidiyorum ve yapılacak işleri soruyorum. Yapılacak çok projelerimiz vardı. Ama Allah böyle uygun görmüş. Allah’a da isyanımızın mümkünatı yok. Sizlerden dua bekliyoruz. Allah bize sabırlar versin” dedi.
Konuşmanın ardından, Meclis salonunda bulunanlar merhum Hasan Tahsin Ergün için Fatiha okudu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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