Rus askeri römorkörü ve mayın tarama gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

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Mustafa SUİÇMEZ/ ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen, Rus donanmasına ait askeri römorkörü ile Rus mayın tarama gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden saat 12.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus donanmasına ait 56 metrelik MB-304 borda numaralı askeri römorkör ile 61 metrelik 908 borda numaralı Rus mayın tarama gemisi 'Vice-Admiral Zakharin, saat 13.30 sıralarında Çanakkale önlerine geldi. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen Rus askeri römorkörü ve mayın tarama gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Askeri römorkör ile mayın tarama gemisinin boğazdan geçişine Türk Sahil Güvenlik botuyla eşlik edildi. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ

2022-02-02 14:03:53



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