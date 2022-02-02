Çan’da deve güreşleri 20 Martta gerçekleşecek

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Çanakkale’nin Çan ilçesinde geleneksel folklorik deve güreşleri 20 Martta gerçekleşecek.

Çan Deveciler Derneği Başkanı Şenol Efe Kabaş ve yönetimi, Çan Belediye Başkanı Bülent Öz’ü ziyaret ederek 20 Mart 2022’de yapılacak olan geleneksel folklorik deve güreşleri hakkında fikir alışverişinde bulundular. Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, “Çan Deveciler Derneği Başkanı Şenol Efe Kabaş ve yönetimi ile bir araya geldik. Yöremizde değer bulan ve kültürel zenginliğimizi şekillendiren Geleneksel Folklorik Deve Güreşleri etkinliğinin planlanmasına dair kararlar aldık” dedi.

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