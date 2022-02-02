Çanakkale Boğazı'nda kuru yük gemisi makine arızası yaptı

'Böyle böyle 3 iş yapsam 27 milyon zarardayım!'

Hadise ile Mehmet Dinçerler arasında neler oluyor?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen 230 metre uzunluğundaki 'Panther Max' adlı kuru yük gemisi makine arızası yapınca römorkörler tarafından Lapseki ilçesindeki Şevketiye demir bölgesine çekildi.

Mısır'dan Ukrayna'ya giden 230 metre uzunluğundaki Bahama bayraklı 'Panther Max' adlı boş kuru yük gemisi, Nara Burnunu döndükten sonra saat 17.00 sıralarında makine arızası yaptı. Kaptan durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'ne (VTS) bildirdi. Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait Kurtarma-16 ve Nazım Tur römorkörleri sevk edildi. Römorkörler tarafından yedeklenen gemi, Lapseki ilçesindeki Şevketiye demir bölgesine çekildi. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)

2022-02-02 18:36:29



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.