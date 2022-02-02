Çanakkale’de yarınki ada seferlerine fırtına engeli

Çanakkale'de Bozcaada’ya tüm, Gökçeada'ya ise yapılması planlanan bazı feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., yarın Kuzey Ege'deki hava muhalefeti sebebiyle KabatepeGökçeada hattında bazı seferler ile GeyikliBozcaada hattında tüm feribot seferlerinin iptal ettiğini duyurdu. GESTAŞ A.Ş.’den yapılan açıklamada, “Yarın GeyikliBozcaada hattında olumsuz hava şartlarından dolayı yapılması planlanan tarifeli tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. KabatepeGökçeada hattında ise gün içerisinde sadece Gökçeada'dan saat 13.00'de, Kabatepe'den ise saat 19.00'da seferler yapılacaktır” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.