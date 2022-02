Biga'da sel sularında mahsur kalan aile iş makinesiyle kurtarıldı Çanakkale'nin Biga ilçesindeki sel sebebiyle Biga Belediyesi ekipleri tüm imkanlarını seferber etti Son 10 yılın en ciddi yağışı yaşanırken, metrekareye 60 metreküp yağmur düştü

Çanakkale'nin Biga ilçesinde Kocabaş Çayı'nın taşması sebebiyle sel sularında mahsur kalan bir aile Biga Belediyesi ekiplerince kurtarıldı. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş da Biga'da incelemelerde bulunurken, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan yaptıkları ikazlarla 300 aracı sel sularının altında kalmaktan kurtardıklarını ifade etti.

Kar sularının erimesi ve yoğun yağışla birlikte Kocabaş Çayı’nda su seviyesi yükselirken, belediye ekipleri şehrin dört bir yanında teyakkuza geçti. Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan'ın eşlik ettiği Çavuşköy Mahallesi'ndeki çalışmalarda ise hayvanlarına bakmaya giden bir aile belediye ekiplerince kurtarıldı.

Biga’da dünden bu yana etkili olan sağanak yağış nedeniyle Kocabaş Çayı’nın debisi yükselerek taştı. Biga Belediyesi’nden gece boyunca yapılan anons ile Emniyet Müdürlüğü ve Zabıta ekiplerinin çalışmasıyla çay kenarına park edilen araçlar kaldırılmaya çalışıldı. Biga Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Kocabaş Çayı’nın su seviyesinde yaşanan artış sebebiyle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından riskli bölgelerden uzak durmaları önemle rica olunur” denildi.

Yağış sabah saatlerinde de etkili olmaya devam ederken Çanakkale Valisi İlhami Aktaş Biga’ya geldi. Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan ve ilgili yetkililerle taşkının etkili olduğu Çavuşköy Mahallesi’ne giden Vali Aktaş, Belediye ekiplerinin çalışmalarını takip ederek mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Biga Belediye ekipleri, taşkından etkilenmemesi için hayvanlarına bakmaya giden ve orada mahsur kalan vatandaşları ve köpeğini kepçeyle kurtardı. Olay yerinde olan Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan vatandaşlarla yakından ilgilenerek ısınmaları ve evlerine bırakılmaları için makam aracına bindirdi. Çavuşköy’den ayrılan heyet daha sonra şehir merkezinde incelemelerde bulundu.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Belediye ekipleriyle birlikte sahadaki çalışmalarını sürdürürken, özellikle Avcılar, Kocabaş ve Atatürk Köprüsü arasındaki alanda taşkının etkili olduğunu bazı araçların sular altında kaldığını ancak can kaybı yaşanmadığını söyledi. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, “Dünden bu yana etkili olan sağanak yağış, özellikle geçen hafta etkili olan kar yağışının Kazdağları, Yenice, Bayramiç ve Çan bölgesinden eriyerek Biga Çayına katılması şehrimiz içinden geçen çayın debisini yükseltti. Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden aldığımız bilgiye göre şehrimizde son 10 yılın en yoğun yağışıyla birlikte metrekareye 60 metreküp yağmur düştü. Akşam saatlerinden bu yana 300 vatandaşımıza ulaşarak çay boyundaki araçlarını kaldırılmasını sağladık. Ulaşamadığımız vatandaşlarımızın araçlarını ise Emniyet Müdürlüğümüz ve Zabıta Müdürlüğümüz ekiplerinin ortak çalışmasıyla çekicilerle çay boyundan kaldırdık. Ekiplerimiz çay boyuna girişleri kapattı. Çavuşköy mahallemizde de incelemeler yaptık. Taşkından etkilenen vatandaşlarımızla bir araya geldik ve hayvanlarına bakmaya giden bir ailemizi ekiplerimizce kurtardık. Çok şükür can kaybımız yok. Çanakkale Valiliğimiz koordinesinde Kaymakamlığımız, Belediyemiz ve AFAD ekiplerimizle teyakkuz halindeyiz” dedi.

