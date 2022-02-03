Çan’da 2021- 2022 eğitim ve öğretim yılı 2. dönem hazırlık toplantısı yapıldı

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Çanakkale’nin Çan ilçesinde 20212022 eğitim ve öğretim yılı 2. dönem hazırlık toplantısı yapıldı.

Çan Kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Akpınar, İlçe Jandarma Komutanı Ütgm. Levent Çalış, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Nilay Madan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Çakır katıldı. Toplantıda, 07 Şubat 2022 tarihinde başlayacak olan 2021 2022 eğitim öğretim yılının 2. döneminde okullarda yapılacak hazırlıklar, okulların pandemi durumu ve aşılama çalışmaları, güvenli okul projesi kapsamında yapılan çalışmalar ile okul servislerini denetleme ve trafik güvenliği hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu. Toplantı, görüş ve taleplerin değerlendirilmesinin ardından sona erdi.

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