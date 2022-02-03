Biga’da sel sularına kapılan araçlar kurtarılıyor

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Çanakkale’nin Biga ilçesinde taşan Kocabaş Çayı’nın sürüklediği araçlar vinç ve kurtarıcılar yardımıyla sudan çıkartılıyor.

Çanakkale’nin Biga ilçesinde gece saatlerinde başlayan yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Sabahın erken saatlerinde taşmaya başlayan Kocabaş Çayı, dere yatağında park halinde bulunan araçları içine aldı. Suyun debisinin yükselmesiyle birlikte arabalar sürüklenmeye başladı.

Biga Belediyesi’nden gece boyunca yapılan anons ile Emniyet Müdürlüğü ve Zabıta ekiplerinin çalışmasıyla çay kenarına park edilen araçlar kaldırılmaya çalışıldı. Biga Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Kocabaş Çayı’nın su seviyesinde yaşanan artış sebebiyle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından riskli bölgelerden uzak durmaları önemle rica olunur” denildi.

Yaşanan taşkında can kaybı ve yaralanma olmazken, bölgedeki araçları çayın içinden çıkartma çalışmaları sürüyor.

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