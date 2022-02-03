Çanakkale’de taşan Kocabaş Çayının son hali havadan görüntülendi

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Çanakkale’nin Biga ilçesinde taşan Kocabaş Çayı’nın son durumu drone ile görüntülendi.

Çanakkale’nin Biga ilçesinde gece saatlerinde başlayan yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Sabahın erken saatlerinde taşmaya başlayan Kocabaş Çayı, dere yatağında park halinde bulunan araçları içine aldı. Suyun debisinin yükselmesiyle birlikte arabalar sürüklenmeye başladı.

Biga ilçe merkezinden geçen Kocabaş Çayı’nın taşkın anları da drone ile görüntülendi. Yaşanan taşkında can kaybı ve yaralanma olmazken, bölgedeki araçları çayın içinden çıkartma çalışmaları sürüyor.

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