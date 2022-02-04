Biga’daki taşkın, hasarı gün ağarınca ortaya çıktı Bölgede temizlik ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Biga’daki taşkın, hasarı gün ağarınca ortaya çıktı Bölgede temizlik ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor

İHA

Çanakkale'nin Biga ilçesinde dün meydana gelen çay taşkını sonrası hasar tespit ve temizlik çalışmaları başladı. Tahliye edilen suların altından arabalar çıkmaya devam ediyor.

Biga’daki taşkın, hasarı gün ağarınca ortaya çıktı Bölgede temizlik ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor

Çanakkale’nin Biga ilçesinde dün meydana gelen çay taşkını sonrası hasar tespit ve temizlik çalışmaları başladı. Tahliye edilen suların altından arabalar çıkmaya devam ediyor.
Çanakkale’nin Biga ilçesinde bulunan ve ilçe merkezinin ortasından geçen Kocabaş Çayı dün gece başlayan yağışın şiddetini arttırmasıyla birlikte taştı. Çay yatağında bulunan araçlar sular altında kalırken, iki yaya köprüsü de görünmez hale geldi.
Dün öğle saatlerine kadar devam eden yağış etkisini akşamüzeri yitirdi. Bugün günün ağarmasıyla birlikte Biga Belediyesi ekipleri, çay yatağı ve zarar gören yerlerde temizlik çalışmaları gerçekleştirdi.
Sürüklenen arabasının çekilmesini üzgün bir şekilde izleyen Halil Muthiş, “Arabam tuvaletlerin oradaydı, buraya sürüklenmiş selden dolayı. Arabayı sabah 08.30 gibi burada bulduk. Şimdi, ekiplerimiz ve belediye başkanımız geldi. Ekiplerimiz arabayı kaldırdı, şimdi çekiciye koyacaklar ben de buradan servise gideceğim. Önceden pazarıydım, pazarcılığı bıraktım, Bandırma’da çalışmaya başladım. O akşam arabamı koydum buraya, sabah bir geldim yerinde yoktu. Çok su taşkını vardı” dedi.
Taşkın bölgesindeki Biga Belediyesi ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceleyen Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, “Öncelikle, tüm Bigalı hemşerilerimize geçmiş olsun, rabbim tekrarını yaşatmasın. Çarşamba günü bölgemizde yaşanan yoğun yağıştan dolayı, ilçemizin içinden geçen Kocabaş Çayı'mız ve yan kolları olan Uzunsu ve Asmalı derelerinde taşkın yaşandık. Taşkından kaynaklı temizlik ve hasar tespit çalışmaları tüm ekip ve gayretlerimizle gerçekleştiriyoruz. Can kaybının olmamasından dolayı rabbimize şükrediyoruz. Gece saatlerinden itibaren belediye personellerimiz hem çiftliklere, hayvan damlarına müdahale ederken, bir yandan da bulunmuş olduğumuz alanda park etmiş olan araçların tahliyesiyle alakalı çalışmamız başladı. Bu görmüş olduğunuz alanda yaklaşık 2 bin 500 aracımız park edebiliyor. Çarşamba günü bizim pazarımızdı ve burası tam doluydu. Gece saatlerinde başlayan tahliye işlemlerimiz sabah saatlerine kadar devam etti. Maalesef sahiplerine ulaşamadığımız ya da ulaştığımız halde duyarsız kalan bazı vatandaşlarımızın araçları bu alanda kaldı ve burada saat 03.00’e kadar burada hiç su yoktu. Sabaha karşı saat 03.00’ten sonra suyun gelmesiyle birlikte araçlara müdahale şansımız kalmadı. Araçlarla ilgili tam sayı alamadık emniyet birimlerimizde çalışmalarını sürdürüyorlar. Rabbim tekrarını yaşatmasın. 2014 yılında ihalesi yapılan ve 2017’de tamamlanan bir ıslah projesi, o zaman devlet yetkililerimizde bu Kocabaş Çayı’nın ne kadar riskli olduğunu, önem arz ettiğini görmüş ve hızlıca buranın ihalesini yapıp, Biga’mıza bu güzel eseri kazandırmış. Bu ıslah çalışması belki de Çarşamba günü çok büyük bir facianın da önüne geçmiş oldu. Sevindirici olan cana bir sıkıntı olmaması. Hayvan telefinin olmaması bu da afetin güzel tarafından bakmamız gerektiğini düşündüğümüz bir durum” diye konuştu.
Bölgede temizlik ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kocabaş Çayı taştı; otoparktaki araçlar su altında kaldı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Kocabaş Çayı taştı; otoparktaki araçlar su altında ...
Çan Kaymakamı Gürdal su taşkını olan bölgeleri inceledi
YEREL HABERLER Çan Kaymakamı Gürdal su taşkını olan bölgeleri ...
Kocabaş Çayı taştı; otoparktaki araçlar su altında kaldı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Kocabaş Çayı taştı; otoparktaki araçlar su altında ...
Yunan Sahil Güvenliği'ne ders veren balıkçı konuştu
YEREL HABERLER Yunan Sahil Güvenliği'ne ders veren balıkçı konuştu
Çanakkale’de taşan Kocabaş Çayının son hali havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Çanakkale’de taşan Kocabaş Çayının son hali havadan ...
Türk balıkçılar, Yunan Sahil Güvenliğinin tacizine boyun eğmedi
YEREL HABERLER Türk balıkçılar, Yunan Sahil Güvenliğinin tacizine ...
Kocabaş Çayı taştı; otoparktaki araçlar su altında kaldı (3)
YEREL HABERLER Kocabaş Çayı taştı; otoparktaki araçlar su altında ...
Kocabaş Çayı taştı; otoparktaki araçlar su altında kaldı (3)
YEREL HABERLER Kocabaş Çayı taştı; otoparktaki araçlar su altında ...
Kocabaş Çayı taştı; otoparktaki araçlar su altında kaldı (3)
YEREL HABERLER Kocabaş Çayı taştı; otoparktaki araçlar su altında ...
Türk balıkçılar, Yunan Sahil Güvenliğinin tacizine boyun eğmedi
YEREL HABERLER Türk balıkçılar, Yunan Sahil Güvenliğinin tacizine ...
Biga’da sel sularına kapılan araçlar kurtarılıyor
YEREL HABERLER Biga’da sel sularına kapılan araçlar kurtarılıyor
Türk balıkçılar, Yunan Sahil Güvenliğinin tacizine boyun eğmedi
YEREL HABERLER Türk balıkçılar, Yunan Sahil Güvenliğinin tacizine ...
Çan’da 2021- 2022 eğitim ve öğretim yılı 2. dönem hazırlık toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Çan’da 2021- 2022 eğitim ve öğretim yılı 2. dönem ...
Çan’da da tarlalar su altında kaldı
YEREL HABERLER Çan’da da tarlalar su altında kaldı
Biga'da sel sularında mahsur kalan aile iş makinesiyle kurtarıldı Çanakkale'nin Biga ilçesindeki sel sebebiyle Biga Belediyesi ekipleri tüm imkanlarını seferber etti Son 10 yılın en ciddi yağışı yaşanırken, metrekareye 60 metreküp yağmur düştü
YEREL HABERLER Biga'da sel sularında mahsur kalan aile iş ...
Kocabaş Çayı taştı; otoparktaki araçlar su altında kaldı (2)
YEREL HABERLER Kocabaş Çayı taştı; otoparktaki araçlar su altında ...
Türk balıkçı teknesini taciz eden Yunan Sahil Güvenliği geldiği gibi geri gitti Türk balıkçı uluslararası sularda Yunan sahil güvenliğini böyle geri püskürttü Uluslararası sulardaki balıkçı teknesini "Yunan denizini terk et" diyerek batırmakla tehdit eden Yunan Sahil Güvenlik Botunun dakikalarca süren tacizi kameraya yansıdı Balık avladığı bölgenin Uluslararası karasuları olduğunu belirten İlker Reis'in Yunan Sahil güvenliğine karşı gösterdiği kahramanca mücadele binlerce kişiden destek gördü
YEREL HABERLER Türk balıkçı teknesini taciz eden Yunan Sahil ...
Kocabaş Çayı taştı; otoparktaki araçlar su altında kaldı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Kocabaş Çayı taştı; otoparktaki araçlar su altında ...
Çanakkale'de çay taştı araçlar sular altında kaldı Aşırı yağışlar sebebiyle Kocabaş Çayı taştı istinat duvarları yıkıldı, araçlar sular altında kaldı Dün gece boyunca polis ve belediye ekipleri anons yaparak çay kenarında park halindeki araçların kaldırılmasını istedi
YEREL HABERLER Çanakkale'de çay taştı araçlar sular altında ...
Kocabaş Çayı taştı; otoparktaki araçlar su altında kaldı
YEREL HABERLER Kocabaş Çayı taştı; otoparktaki araçlar su altında ...
Yenice’de kamu personeline idari izin
YEREL HABERLER Yenice’de kamu personeline idari izin
Çanakkale Boğazı'nda kuru yük gemisi makine arızası yaptı
YEREL HABERLER Çanakkale Boğazı'nda kuru yük gemisi makine arızası ...
Çanakkale Boğazı'nda kuru yük gemisi makine arızası yaptı
YEREL HABERLER Çanakkale Boğazı'nda kuru yük gemisi makine arızası ...
Çanakkale’de yarınki ada seferlerine fırtına engeli
YEREL HABERLER Çanakkale’de yarınki ada seferlerine fırtına engeli

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.