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Çanakkale'de badem ağacı çiçeklendi

DHA

Çanakkale'de badem ağacı çiçeklendi


Fatih DALDAL/ ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Bayramiç'in yüksek kesimlerine dün kar yağarken, ilçe merkezinde ise badem ağacı çiçek açtı.
Bayramiç ilçesi Tepecik Mahallesi'nde, Ayhan Gürkan'ın (40) evinin yanındaki bahçede bulunan badem ağacı, 3 gün önce tomurcuklanıp, çiçek açmaya başladı. Dün sabah ilçenin yüksek kesimlerine kar yağarken, badem ağacının çiçeklenmesinin şaşırttığını söyleyen Gürkan, "Soğuk ve kar dinlemeyerek, çiçek açan badem ağacı, geline döndü" dedi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Bayramiç Fatih DALDAL
2022-02-04 15:07:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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