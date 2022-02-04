Çan Belediyesi otopark meselesine çare arıyor

En güzel ve anlamlı Kandil mesajları

En güzel Kandil mesajları ve sözleri!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çanakkale’nin Çan ilçesinde otopark meselesine çare aranıyor.

Belediye Başkanı Bülent Öz ve ilgili ekipler şehir içinde oluşan trafik meselesini çözmek amacıyla incelemelerde bulundu. Başkan Öz, “Şehir içi araç trafiğini rahatlatacak uygulamaları hayata geçirmeye devam ediyoruz. Daha önce bu kapsamda şehir genelinde trafik ve araç otopark sorununu çözüm sunan uygulamalar gerçekleştirdik. Bugün de, Çan Belediyesi olarak hazırlanan şehir içi kavşak, trafik sirkülasyon ve otopark düzenleme projeleri kapsamında incelemelerde bulunduk” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.