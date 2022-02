Küçükkuyu Belediye Başkanı adliyeye sevk edildi

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de dün 'irtikap' suçlamasıyla gözaltına alınan Küçükkuyu Belde Belediye Başkanı CHP'li Cengiz Balkan, Fen İşleri Müdürü M.E. ve Fen İşleri personeli M.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram ile yanındakiler, görüntü almak isteyen basın mensuplarını engellemeye çalıştı.

Ayvacık Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Küçükkuyu beldesinde oturan Kamuran T.'nin 14 Temmuz 2021'de ifadesi alındı. Kamuran T. ifadesinde, yapı ruhsatı çıkartma işlemi sırasında Küçükkuyu Belediyesi Fen İşleri Müdürü M.E.'nin kendisinden usulsüz olarak 15 bin TL aldığını, bu işlemin Belediye Başkanı Cengiz Balkan'ın bilgisi dahilinde yapıldığını ileri sürdü. Savcılığın talimatıyla Belediye Başkanı Cengiz Balkan ile Fen İşleri Müdürü M.E. ve Fen İşleri personeli M.Ö., dün mesai bitimine yakın belediyeye gelen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından 'irtikap suçlamasıyla gözaltına alındı.

Ayvacık ilçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan ile M.E. ve M.Ö. adliyeye sevk edildi. Sevk öncesi bazı kişiler, emniyet önünde görüntü almak için bekleyen basın mensuplarına tepki gösterdi. Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram ile yanındakiler de basın mensuplarının görüntü almasını engellemeye çalıştı.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ

2022-02-05 17:12:48



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.