Çanakkale’de yarınki Gökçeada seferlerine fırtına engeli

Çanakkale'de, Gökçeada'ya yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., yarın Kuzey Ege'deki hava muhalefeti sebebiyle KabatepeGökçeada hattındaki tüm feribot seferlerinin iptal ettiğini duyurdu.
GESTAŞ A.Ş.’den yapılan açıklamada, “Yarın, KabatepeGökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı yapılması planlanan tarifeli tüm seferlerimiz iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.