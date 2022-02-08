Çanakkale’de, Gökçeada ve Bozcaada’ya feribot seferleri yapılamıyor

Çanakkale'de, Bozcaada ve Gökçeada'ya yapılması planlanan feribot seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., bugün Kuzey Ege'deki hava muhalefeti sebebiyle KabatepeGökçeada ile GeyikliBozcaada hattındaki bütün feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

GESTAŞ A.Ş.’den yapılan açıklamada, “Bugün, GeyikliBozcaada hattında ile KabatepeGökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı yapılması planlanan tarifeli tüm seferlerimiz iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Çanakkale Boğazı’ndaki diğer feribot seferleri ise tarifeli olarak aksaksız devam ediyor.

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