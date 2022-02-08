Rus savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı’ndan geçti

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Rusya donanmasına ait 127 borda numaralı ‘Minsk’, 102 borda numaralı ’Kaliningrad’ ve 130 borda numaralı 'Korolev' isimli savaş gemileri, peş peşe Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Marmara Denizi’ne açıldı.

Ege Denizi yönünden saat 10.10’da boğaza girişi yapan Rus donanmasının Karadeniz filosuna bağlı 127 borda numaralı ‘Minsk', 102 borda numaralı ’Kaliningrad’ ve 130 borda numaralı 'Korolev' isimli savaş gemileri saat 11.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldular. Kilitbahir Kalesi ve ‘Dur Yolcu’ yazısı önünden ilerleyen savaş gemileri, Nara Burnu’nu döndükten sonra Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

Rus savaş gemilerine boğazı geçişi sırasında Sahil Güvenlik botu refakat etti.

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