Koyunların kuzularıyla buluşması ilginç görüntüler oluşturdu

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE´nin Bayramiç ilçesinde Hasan Kocabaldır´a (70) ait 500 koyun, üç ayda 700 kuzu dünya getirdi. Sütle beslenen kuzuların, anneleriyle buluşması ilginç görüntüler oluşturdu. Kuzuların kalabalık sürüde annelerini bulurken zorlandıkları görüldü.

Ezine peyniri için süt üretim merkezlerinin başında gelen Bayramiç ilçesinin Türkmenli köyü sakinleri, geçimini küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliğiyle sağlıyor. İki aydan bu yana koyun ve keçilerin doğum yaptığı sürüler, her doğan yavruyla birlikte daha da büyüyor. Köyde küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Hasan Kocabaldır´ın 500 koyunu, bazıları ikiz olmak üzere 700 kuzu dünyaya getirdi. Sütle beslenen kuzular, 3 aylık olup büyüyünceye kadar, her gün anneleriyle buluşturuluyor. Buluşmada, sürü kalabalık olduğu için kuzuların annelerini bulması hiç de kolay olmuyor. Koyunlar da yavrularının kendilerini bulabilmeleri için çaba sarf ediyor. Karınlarını doyuran kuzular, bir sonraki günkü bulaşmaya kadar annelerinden yeniden ayrılıyor. Çobanların verdiği karma yem ile bu kez anneler karınlarını doyuruyor.

'SESLERİNDEN BİRBİRLERİNİ TANIYORLAR'

Hayvancılığa 12 yaşında başladığını ve hayatı boyunca bu işi yaptığını anlatan Hasan Kocabaldır, şu anki sürüsüne 3 çoban ile baktığını söyledi. Kocabaldır, "Aşağı yukarı 500 koyunumuz var. Yarıdan fazlası ikiz doğum yapıyor. Şu anda anne ve kuzuları emmesi için her gün buluşturuyoruz. Buluştuklarında seslerinden birbirlerini biliyorlar. Yavrular 3 aylık oldu mu annesinden ayırıp, emmesini kesiyoruz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Bayramiç Fatih DALDAL

