Çanakkale'nin 4 ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

Meteoroloji ve İBB uyardı! Soğuk ve yağışlı hava geri geliyor

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Çanakkale'nin 4 ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.



İlçe Hıfzısıhha Kurulları kararlarına göre, 9 Ocak Çarşamba günü Yenice, Çan, Biga ve Lapseki ilçelerinde yüksek kesimlerdeki kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildi.

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