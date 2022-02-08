Çanakkale'de 4 ilçede taşımalı eğitime bir gün ara verildi (2)



MERKEZDE DE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Çanakkale Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, sağanak ve yüksek kesimlerdeki kar yağışı nedeniyle ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzlukları önlemek için Biga, Çan ve Lapseki ilçelerinden sonra Çanakkale Merkez de taşımalı eğitim yarın ara verildi. Daha önce taşımalı eğitimin tatil edildiği duyurulan Yenice ilçesinde ise Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm eğitim kurumlarında yarın eğitim ve öğretime ara verildiği açıklandı.ÇANAKKALE, (DHA)-DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)

2022-02-08 22:46:15



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