Çanakkale'de 4 ilçede taşımalı eğitime bir gün ara verildi

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Burak GEZENOrhan AKTUĞ/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, 4 ilçede taşımalı eğitime yarın ara verildi.

Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olması ve buzlama tehlikesi nedeniyle Lapseki, Çan, Biga ve Yenice İlçe Hıfzıssıhha Kurulları, taşımalı eğitim için bir günlük tatil kararı aldı. Dört ilçede, 9 Şubat Çarşamba günü taşımalı eğitime ara verildi. Kentin yüksek kesimleri ise gün içerisinde yağan kar nedeniyle beyaza büründü. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Ayvacık Burak GEZEN-Orhan AKTUĞ

2022-02-08 21:28:22



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