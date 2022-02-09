SMA hastalarının ilaçlarını SGK karşılayacak

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Resmî Gazetede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan SMA hastalarının ilaç giderlerinin SGK tarafından karşılanmasına dair tebliğle alâkalı açıklamalarda bulundu.

Yazılı bir açıklama yapan Turan, “85 milyon büyük ve güzel bir aileyiz. Her birimizin derdi de mutluluğu da hepimizin ortak derdi, ortak mutluluğu. Sosyal devlet anlayışıyla meseleleri ele alıp, çözüm üretme gayretindeyiz. SMA hastası yavrularımızın ihtiyacı olan ilaçların giderlerinin SGK tarafından karşılanması için güzel bir adım oldu. SMA hastası evlatlarımızın ailelerinin dile getirdiği tüm beklentilerinin karşılanması için devletimiz yanlarında olmaya devam edecek. Hayırlı olmasını temenni ediyor, SMA hastalarımıza ve tüm hastalarımıza şifa diliyoruz” dedi.

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