

ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nın 25'inci Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı´nda (EMITT) açtığı stant ilgi gördü. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tarihi Alan Başkanlığı standını gezdi.

İstanbul Beylikdüzü TÜYAP Fuar Merkezi'nde düzenlenen EMITT fuarında, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı da stant açtı. Bu yıl 103 ülkeden 842 kuruluşun katıldığı fuarın açılışını yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tarihi Alan Başkanlığı standını gezdi. Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bölgenin kültürel, turistik ve tarihi değerlerinin de tanıtıldığı stantta, Çanakkale Savaşları´ndan kalan askeri kültür varlıklar sergileniyor. Ziyaretçiler, savaş dönemine ait materyalleri görme fırsatı bulurken, aynı zamanda Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı temalı bölümde ise savaşın izlerini bugüne kadar görmedikleri bir açıdan görme imkanına sahip oluyor.

Tarihi Alan Başkanlığı standı, 12 Şubat Cumartesi gününe kadar gezilebilecek. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)

2022-02-10 12:06:23



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