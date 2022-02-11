Biga’da Hayati İnanç’ın programına yoğun ilgi

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, EğitimciYazar Hayati İnanç tarafından söyleşi gösterildi. Biga halkı programa yoğun ilgi gösterirken, Belediye Başkanı Bülent Erdoğan’da vatandaşlara teşekkür etti.

Televizyon, Sosyal medya mecraları ve söyleşi programlarıyla hayatın özüne dokunarak büyük beğeni toplayan EğitimciYazar Hayati İnanç, Biga Belediyesi’nin organizasyonuyla ilçeye geldi. İnanç, Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlediği Can Veren Pervaneler Sultan Abdülhamid'i Anlamak konulu söyleşisi ile gönülleri fethederken, 7’den 70’e Bigalılar programa yoğun ilgi gösterdi. Programa, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Başkan Yardımcıları Nazım Hikmet Keskiner ve Sıtkı Keçeci, Belediye Meclis Üyeleri, AK Parti Biga İlçe Başkanı Nihat Borazan, MHP Biga İlçe Başkanı Salih Altınkaya ve vatandaşlar katıldı.

Osmanlı Padişahı Sultan II. Abdülhamid Han’ın vefatının 104'üncü yıl dönümüne özel düzenlenen programda konuşan Hayati İnanç, Abdülhamid Han’ın hayatından ve siyaset günlerinden kesitler anlattı. Programı şiir ve muhabbetleriyle güzelleştiren İnanç, “Osmanlı tarihinde dört padişahın yeri özeldir. Osman Gazi, Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim ve II. Abdülhamid Han. Cennet mekan II. Abdülhamid Han benzersiz bir dahidir. En zor şartlarda her şey biterken adeta bir itfaiye eri gibi yangın yerine düşmüştür. İnanılmaz tuzak ve entrikalara karşı mücadele etmiş veya geciktirmiştir. Mevsim kara kıştı yapacak bir şey de yoktu” ifadelerini kullandı.

Kur’anı Kerim tilavetiyle başlayıp, Hayati İnanç’ın anlatımıyla yaklaşık 1,5 saat süren program sonunda Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Hayati İnanç’a tüm Bigalılar adına teşekkür ederek plaket ve çiçek takdim etti.

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