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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Merakla beklenen Biga Gençlik Oyunları başladı

İHA

Merakla beklenen Biga Gençlik Oyunları başladı

Biga Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve yüzlerce gencin yarışacağı Biga Gençlik Oyunları’nda start verildi. İlk müsabakalar gençlerin katılımıyla heyecan dolu anlara sahne oldu.
Biga Belediyesi ev sahipliğinde Biga Kaymakamlığı ve Biga İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü desteğiyle organize edilen Biga Gençlik Oyunları, 14 Şubat 2022 Pazartesi günü itibariyle başladı. Paintball turnuvasıyla başlayan Biga Gençlik Oyunları’nın 18 Eylül Stadyumu’ndaki açılış törenine; Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Belediye Meclis Üyeleri, AK Parti Biga İlçe Başkanı Nihat Borazan, Biga İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Celal Avcı, Biga İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, belediye meclis üyeleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan Biga Gençlik Oyunları’nın ilk yarışması Paintball turnuvası ile başladı. 12 okuldan takımlar oluşturarak katılan öğrenciler coşku ve heyecan içinde kıyasıya mücadele etti. Birbirlerini yenmek için yarışan sporcular, sis bombalarıyla oluşan renkli görüntüler içinde takım çalışması ortaya koydu. Biga Kaymakamı Erdinç Dolu ve Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan da sporcularla hatıra fotoğrafı çektirerek, başarılar diledi.
Biga Gençlik Oyunları’nın ikinci durağı ise Biga Kapalı Spor Salonu’ydu. 12 okuldan langırt turnuvasına katılan öğrenciler 4’er kişilik takımlar halinde mücadele etti. Şişme canlı langırt oyununda topu kaleyle buluşturmak için ter döken öğrencilerin coşku ve heyecanı görülmeye değerdi. Biga Belediye Başkan Yardımcıları Nazım Hikmet Keskiner ve Sıtkı Keçeci’nin yalnız bırakmadığı oyuncuları tribünlerden ise arkadaşları destekledi.
18 Şubat 2022 Cuma gününe kadar sürecek Biga Gençlik Oyunları’nda Olimpik Okçuluk, Dart, Masa Tenisi, Basketbol, Voleybol, Yüzme ve Playstation müsabakaları yarın devam edecek.

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