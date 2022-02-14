Çanakkale'de trafik kazası: 1 yaralı

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Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı İlyasağa Çiftliği köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çan ilçesine bağlı İlyasağa Çiftliği köyü yakınlarında Cengiz Ö. idaresindeki 22 KA 862 plakalı Renault marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki taşın üzerine çıkarak takla attı. Takla atan araçta sıkışan Cengiz Ö., köylüler tarafından araçtan çıkarıldı. Köylüler, 112 ekipleri ve Çan Belediyesi ekiplerinden yardım istedi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Çan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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