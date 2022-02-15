Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

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Çanakkale’nin Biga ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Biga ilçesinde 2 şüpheli şahsın temin ettikleri uyuşturucu maddeyi satmak için alıcı aradıkları yönündeki istihbaratı değerlendirdi.

Biga’ya bağlı Gündoğdu köyü mevkiinde durdurulan araçta, uyuşturucu madde arama köpeği ile yapılan aramalarda 2 bin 500 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu devam ediyor.

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