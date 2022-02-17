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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale Boğazı’nda müsilaj kabusu

İHA

Marmara ve Ege Denizi'nde geçtiğimiz yıl balıkçıların kabusu haline gelen müsilaj yeniden yüzünü göstermeye başladı. Hafta sonu Çanakkale Boğazı'nda balık avına çıkan Çanakkale Kent Konseyi Başkanı ve Cevatpaşa Mahalle Muhtarı Evren Kızoğlu, denizin üzerinde öbeklenmiş müsilaj görüntülerini cep telefonuyla kaydetti. O anlar, havaların ısınmasıyla birlikte müsilajın yeniden çıkma riskini akıllara getirdi.

Çanakkale Boğazı’nda müsilaj kabusu

Marmara ve Ege Denizi’nde geçtiğimiz yıl balıkçıların kabusu haline gelen müsilaj yeniden yüzünü göstermeye başladı. Hafta sonu Çanakkale Boğazı’nda balık avına çıkan Çanakkale Kent Konseyi Başkanı ve Cevatpaşa Mahalle Muhtarı Evren Kızoğlu, denizin üzerinde öbeklenmiş müsilaj görüntülerini cep telefonuyla kaydetti. O anlar, havaların ısınmasıyla birlikte müsilajın yeniden çıkma riskini akıllara getirdi.
Deniz salyası olarak da bilinen müsilaj geçtiğimiz yıl Mart ayında Marmara ve Ege Denizi’nde ortaya çıkmış hem balıkçıları hem de turizm sektörünü olumsuz yönde etkilemişti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın girişimleriyle Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, İstanbul ve Tekirdağ’da temizleme çalışmaları başlatılmıştı.
Yapılan girişimlerin sonucunda Temmuz ayının başlarında müsilaj tabakası denizin dibine çekilmişti. 12 Şubat Cumartesi günü Nara Burnu açıklarında teknesiyle balık avına çıkan Çanakkale Kent Konseyi Başkanı ve Cevatpaşa Mahalle Muhtarı Evren Kızoğlu, müsilajın boğazda yeniden kendini göstermesini cep telefonuyla kayıt altına aldı.
“Hiç hoş bir manzara değil, grup grup öbekleşmiş durumda”
Kamera kaydı sırasında açıklamalarda da bulunan Kızoğlu, “12 Şubat 2022 geçtiğimiz haftalarda su içerisindeki bulanıklık olarak gözlemlediğimiz müsilaj bu hafta öbekler oluşturmaya başladı. Geçtiğimiz sene bizi çok üzmüştü. Marmara Denizi bizim denizimiz ve tüm sınırları ile bize ait. Onun yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğumuz söylenmişti. Bakanlığımız adımlar atmıştı, Marmara Belediyeler Birliği bu konuda toplantılar düzenlemişti. Bunların denetimlerinin bir an önce sıkılaştırılması gerektiği ortada. Yani ileri biyolojik arıtma tesisleri aktif kullanılmalı, arıtılan sular, arıtılmış olsa dahi bertaraf şeklinde derin deşarja tabi tutulmamalı. Bu konuda yetkililerin sorumluluklarını yerine getirmeleri gerekiyor, denetimlerini sıklaştırması gerekiyor. Geçtiğimiz hafta böyle öbekleşme yoktu, sadece bulanıklık şeklindeydi. Bu hafta ise grup grup öbekleşmiş durumda. Hiç hoş bir manzara değil, umarım artarak devam etmez” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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