Köprülülü Hamdi Bey şehit edilişinin 102. yılında anıldı

Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Kaymakam Hamdi Bey, Çanakkale’nin Biga ilçesinde şehit edilişinin 102. Yılında Biga Şehitliği’nde düzenlenen törenle anıldı.

Milli Mücadele yıllarında Balıkesir bölgesinden Biga’ya gelerek düşman askerleriyle mücadele edip, bölgedeki asayişi sağlamak için çalışan Kuvayi Milliye Komutanı Köprülülü Hamdi Bey, şehit edilişinin 102. Yılında saygı ve minnetle anıldı. Şehit Kaymakam Hamdi Bey için, 17 Şubat 2022 Perşembe günü saat 10:00’da Biga Şehitliği’nde anma programı düzenlendi. Törene, Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cemal Kabal, İlçe Jandarma Komutanı Hüseyin Servi, İlçe Emniyet Müdürü Emre Bolat, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Çelenk Sunma töreni, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesinin ardından Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan bir konuşma yaptı. Başkan Erdoğan, “Kahramanlıklar ve fedakarlıklar silsilesiyle dolu olan kadim tarihimizin 1900’lü yıllarındaki ilk çeyreği içinde vatanı için canla başla mücadele eden bir kahramanımız da Şehit Kaymakam Hamdi Bey’di! Sözlerimin başında Kuvayi Milliye’nin öncüsü, Milli Mücadele’mizin önemli liderlerinden, Biga’mızın o yıllarda huzurunu tesis eden Köprülülü Hamdi Bey’i şehit edilişinin 102. yılında rahmet ve şükranla anıyorum. Vatan ve millet aşkıyla göreve başladığı Demirköy’den Edremit’e kadar tüm zorluklara rağmen örnek çalışmalar yapan, çalışkanlığı ve iyi niyetiyle halkın sevgisini kazanan Hamdi Bey, zamanı geldiğinde devlet adamlığından yaman bir kavga adamlığına dönüştü. Nitekim, 61. Tümen Komutanı Kazım Özalp onu “O zarif ve yumuşak insandan bomba gibi bir mücadele kahramanı çıkabileceğine ihtimal vermek mümkün görülemezdi” diye anlatarak onun vatanı için ne kadar gözü kara ve savaşçı biri olduğunu ortaya koymuştur” ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “Kurtuluş Savaşı’nın en önemli safhalarından biri olan Milli Mücadele Dönemi ve Biga’nın kurtuluş mücadelesinde çok özel bir yeri olan Hamdi Bey, vatansever arkadaşları ve bölgedeki köylülerimizle birlikte Akbaş Cephaneliği baskınında tarihe geçen bir başarı sağlamıştır. Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu başarısından dolayı Hamdi Bey’i övmüş, Hamdi Bey’in eseri olan Akbaş Baskınını ise Şayanı Gıpta bulmuştur. Kurtuluş Savaşı kahramanı Köprülülü Hamdi Bey 17 Şubat 1920’de şehit edildi. Hamdi Bey şehit edildiğinde ise 34 yaşında gencecik bir delikanlıydı. Kısacık ömrüne sayısız hizmet ve büyük bir kahramanlık sığdırmıştı. Onu hiçbir zaman unutmayacağız. Ben, bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kaymakam Hamdi Bey’i, Biga’da verdikleri örnek mücadelede yanında olan silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmetle; gazilerimizi minnetle anıyorum.”

Biga Kaymakamı Erdinç Dolu’nun Şehitlik Defteri’ni imzalaması ve gerçekleştirdiği konuşmasının ardından Şehit Kaymakam Hamdibey adına liseler arası düzenlenen kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programın devamında ise Dr. Tevfik Başarı Camii İmam Hatibi Davut Yasan Kur’anı Kerim okurken, Biga Müftüsü Ertuğrul Akıncı dua yaptırdı. Katılımcıların, Kaymakam Hamdi Bey, Kani Bey ve Yüzbaşı İsmail Hakkı Bey’in kabirleri başta olmak üzere şehitlikteki asker mezarlarına karanfil bırakılmasıyla program sona erdi.

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