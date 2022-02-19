Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz telefon Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü’nde Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu ile görüştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 26 Şubat’ta hizmete girecek olan 1915 Çanakkale Köprüsü’ndeki son çalışmaları yerinde incelemek için Çanakkale’ye geldi. Yaya olarak Asya’dan Avrupa’ya yürüyen Bakan Karaismailoğlu’nu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arayarak, çalışanlara teşekkür etti.

Yaya olarak Lapseki ilçesinden (Asya), Gelibolu ilçesine (Avrupa) geçen ve son rötuşları yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü’nde incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, telefonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonda, “Tüm arkadaşlara en kalbi duygularımla selam ve sevgilerimi lütfen iletin. Cumartesi günü nasip olursa, inşallah bu muhteşem eserin açılışını gerçekleştireceğiz. Başta yüklenici firmalara şahsım ve milletim adına en kalbi duygularla selam ve sevgilerimi iletiyorum” şeklinde konuştu.

Bakan Karaismailoğlu ise “Cumhurbaşkanım bütün arkadaşlarda sizi dinlediler. İnşallah, Cumartesi günü sizleri de burada görerek Türkiye’nin en büyük projelerinden bir tanesine şahitlik edeceğiz. Teşekkür ediyor ve saygılarımızı sunuyoruz” diye konuştu.

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