Bakan Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprü'nü yürüyerek geçti

Burak GEZENMustafa SUİÇMEZOrhan AKTUĞ/ ÇANAKKALE, (DHA)CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından 26 Şubat'ta hizmete açılacak 1915 Çanakkale Köprüsü'ndeki son hazırlıkları yerinde inceleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 4 bin 608 metre uzunluğundaki köprüde yürüyüp, Asya'dan Avrupa kıtasına geçti. Karaismailoğlu, "Yatırım bedeli 2 milyar 545 milyon euro tutarındaki Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü ile Çanakkalelileri ve tüm milletimizi şanlı tarihine ve 21'inci yüzyıla yaraşır eserle buluşturuyoruz" dedi.

Cumhuriyet'in 100'üncü yılını simgeleyen 2023 metrelik orta açıklığıyla da 'dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü' unvanını alan 1915 Çanakkale Köprüsü, Avrupa ve Asya kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağladı. 18 Mart 2017'de temeli atılan köprünün yapımında yaklaşık 5 bin 100 personel aldı. 680 metrelik Lapseki ve 365 metrelik Gelibolu yaklaşım viyadükleriyle toplam uzunluğu 4 bin 608 metre olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolundaki asfalt serme çalışmaları da tamamlandı. 1915 Çanakkale Köprüsü, 26 Şubat Cumartesi günü saat 14.00'te Avrupa yakasındaki gişelerin bulunduğu bölgede düzenlenecek törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılacak.

Açılış öncesi son rötuşların yapıldığı 1915 Çanakkale Köprüsü'ndeki çalışmaları yerinde inceleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Asya kıtasındaki Lapseki yaklaşım viyadüğünden Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ve kalabalık grupla yürümeye başladı. Asya kıtasından Avrupa kıtasındaki gişelere kadar 4 bin 608 metre uzunluğundaki köprüyü 70 dakikada yürüyerek geçen Bakan Karaismailoğlu, ortasına ulaştığında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile cep telefonu görüşmesi yaptı. Bakan Karaismailoğlu, "Cumhurbaşkanı'mıza gelişmelerle ilgili bilgi verdik. Kendisi de projeyi başından sonuna kadar takip ediyor. O yüzden son 20 yıldır ülkemiz adeta bir devrim yaşıyor. Böyle dünyanın en büyük mega projelerini ülkemize kazandırıyoruz" dedi.

'ÇANAKKALE BOĞAZI 6 DAKİKALIK KONFORLU YOLCULUKLA GEÇİLECEK'

Yürüyüşün sona erdiği Avrupa yakasındaki gişelerde basın açıklaması yapan Bakan Karaismailoğlu, Çanakkale'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Tüm dünyaya Türk'ün gücünü, vatan sevgisini gösterdiği kadim tarihe tanıklık eden, bir hilal uğruna verilen mücadeleyi düşündüğümüzde tüylerimizi diken diken eden, şanlı tarihimizin destanının yazıldığı, kanla sulanmış kadim topraklarımızda sizlerle bir araya gelmekten duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum. Bizler Çanakkale´ye her geldiğimizde aynı zamanda hilali yere düşürmemek için Çanakkale´yi destan şehir haline getiren aslanlarımızın, aziz şehitlerimizin manevi huzuruna da çıkıyoruz. Onlar, savaşta gösterdikleri müthiş kahramanlıkları ile tüm dünyaya, Türkiye´nin düşmanlarına bir şey öğretti; Çanakkale´nin geçilemediğini. Çünkü Çanakkale düşman için hiçbir zaman geçilemeyecektir. Ancak söz konusu dostluk, kardeşlik, üretim, ticaret, turizm, istihdam olunca sadece 6 dakikalık konforlu bir yolculukla Çanakkale Boğazı'nın bir yakasından diğer yakasına geçmek mümkün olacak" diye konuştu.

'CUMHURBAŞKANI'MIZIN TEŞRİFLERİYLE HİZMETE SUNACAĞIZ'

Asya ile Avrupa kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü'nden yürüyerek geçtiklerini hatırlatan Karaismailoğlu, "Kesintisiz bir şekilde Asya´dan Avrupa´ya geçerek tarihi anlara tanıklık ettik. Marmaray gibi İstanbul Havalimanı gibi Avrasya Tüneli gibi Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprüleri gibi Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en önemli ulaşım projelerinden birini daha başarıyla tamamlıyoruz ve tarihe not düşüyoruz. Bir hafta sonra 26 Şubat 2022 tarihinde de Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle köprümüzü aziz milletimizin ve dünyanın hizmetine sunacağız" dedi.

'KENDİ ALANINDA DÜNYADA İLK SIRADA YER ALAN ESER'

"Yatırım bedeli 2 milyar 545 milyon euro tutarındaki Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü ile Çanakkalelileri ve tüm milletimizi şanlı tarihine ve 21'inci yüzyıla yaraşır bir eserle buluşturuyoruz" diyen Bakan Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Bildiğiniz üzere 1915 Çanakkale Köprüsü, 89 kilometresi otoyol ve 12 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 101 kilometre uzunluğundaki Malkara-Çanakkale Otoyolu´na dahildir. Yaklaşık 5 bin 100 personel ve 740 adet iş makinesiyle gece gündüz çalışarak inşa ettiğimiz bu eşsiz proje, orta ve yan açıklıklarıyla yaklaşım viyadüklerinin toplamıyla, geçiş uzunluğu 4 bin 608 metreye ulaşan köprümüz, kendi alanında dünyada ilk sırada yer alan bir eserdir. Köprünün 2 bin 23 metrelik orta açıklığı Cumhuriyet'imizin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü, 318 metrelik çelik kuleleri de Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart 1915'i sembolize etmektedir. Kulelerin kırmızı beyaz rengi ise al bayrağımızı temsil etmektedir. 2 bin 23 metrelik orta açıklığıyla dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsüdür. Deniz seviyesinden yüksekliği, Seyit Onbaşı´nın sırtında taşıdığı, savaşın kaderini değiştiren 16 metrelik top mermisinin figürüyle birlikte 334 metreye ulaşan kule yüksekliğiyle köprümüz, dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü olacaktır. Yine 2 çelik kule arasındaki köprümüz, dünyada ikiz tabliye olarak tasarlanan nadir asma köprülerden biri olma özelliğine de sahiptir. Tamamlanınca dünyada 2 bin metre orta açıklığın üzerinde ikiz tabliye olarak dizayn ve inşa edilen ilk köprü olarak tarihe geçecektir. Köprümüzün ana kablosunda kullanılan 162 bin kilometrelik toplam tel uzunluğuyla dünyanın çevresi 4 kez dönülebilmektedir. Kule kesonları alan olarak kıyaslandığında 1 futbol sahası büyüklüğündedir. Köprüde kullanılan 227 bin metreküplük beton ile 100 metrekarelik 5 bin 900 adet daire, yani 25 bin nüfuslu bir ilçe kurulabilir. Köprüde kullanılan 177 bin ton çelik ile 177 bin adet binek otomobil üretilebilmektedir. Ayrıca, köprü kulelerinin üst bağ kirişinin yerleştirilmesi esnasında 155 ton ağırlık ve 318 metre yükseklik parametreleri baz alındığında dünyada yapılan en büyük ağır kaldırma operasyonu gerçekleştirilmiştir. Yani 1915 Çanakkale köprümüz 'en'lerin projesidir."

'KARA YOLLARI YATIRIMLARI, AKARSULAR GİBİDİR'

Bakan Karaismailoğlu, "Çanakkale Boğazı'na adeta mühür vuracak ve ülkemizin simge yapılarından biri olacaktır. Üretim, ticaret ve turizm faaliyetlerinin gelişmesi açısından ulaşım olmazsa olmaz bir etkendir. Bakanlığımız uhdesinde 2003-2020 yılları arasında gerçekleştirilen kara yolları yatırımlarının ülkemizin gayrisafi milli hasılasına katkısı toplamda 109 milyar 250 milyon lirayı aşmıştır. Yıllık 6 milyar 69 milyon liranın üzerinde olan bu katkının yanı sıra üretime toplam katkısı 237 milyar 539 milyon lirayı geçmiştir. Bu da üretimde yıllık 13 milyar 197 milyon lirayı aşan bir katkı anlamına gelmektedir. O nedenledir ki kara yolları yatırımları, akarsular gibidir. Gittiği her yere, ulaştığı her coğrafyaya iş, aş, refah getirir. Tıpkı Yeni Türkiye'nin yeni projesi, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun Çanakkale'ye ve bölgeye getireceği yeni yatırım ve istihdam fırsatları gibi. Projemiz henüz açılmadan, bölgenin yeni organize sanayi bölgelerine ihtiyacı ciddi anlamda artırmıştır" dedi.

'YENİ TÜRKİYE'DEN TARİHİ MESAJDIR, 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'

Ulusal ve uluslararası turizmin gelişmesine de katkı sağlayacağını belirttiği projenin Malkara yerleşiminin güneyinden 1915 Çanakkale Köprüsü ile Lapseki ilçesi Şekerkaya mevkisine ulaştığını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Projemiz nüfusun önemli bir bölümünün yaşadığı Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demir yolu ve hava ulaşım sistemlerinin, kara yolu ulaşım projeleriyle entegrasyonunu sağlayacaktır. Bu bölgelerde ekonomik gelişime ve sanayinin ihtiyaç duyduğu dengeli bir planlama ve yapılanmanın oluşturulmasına imkan sunacaktır. Avrupa ülkeleri, Balkanlar ve özellikle Yunanistan ve Bulgaristan ile ticari ilişkilerin yanı sıra kültürel etkileşim de olumlu etkilenecektir. Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun, Gebze-İzmir Otoyolu'na Balıkesir civarında bağlanmasıyla İzmir, Aydın, Antalya gibi turizm merkezlerinin Avrupa ülkeleri ile arasındaki mesafe kısalacaktır. Yine köprünün varlığı lojistik açıdan sağlayacağı faydayla bölgenin, Türkiye ticareti ve üretimi için de bir cazibe merkezine dönüşmesini sağlayacak, böylece iş turizmini de geliştirecektir. Özellikle Edirne ile Kapıkule ve bu bölgelerden gelen araç trafiği, Osmangazi Köprüsü aracılığıyla Çanakkale ve Ege Bölgesi´ne dağılmaktadır. Bu projeyle birlikte söz konusu olan araç trafiğinin Çanakkale´den de geçmesiyle bölgenin cazibesi artacaktır. Malkara-Çanakkale Otoyolu projesinin hizmete girmesiyle mevcut bölünmüş güzergahı devlet yoluna kıyasla yaklaşık 40 kilometre kısalacaktır. Aynı zamanda feribotla karşıya geçişlerde yaşanan zaman kayıpları dikkate alındığında Çanakkale Boğazı'ndan daha hızlı bir geçiş sağlanarak seyahat süresi oldukça kısalacaktır."

'6 DAKİKAYA İNECEK'

"Feribotla 60 dakikada geçilebilen ancak saatler sürebilen bekleme süreleriyle kimi zaman hava durumuna göre kapanan geçişler nedeniyle saatleri bulan Çanakkale Boğazı'ndan geçiş projemizle sadece 6 dakikaya inecektir" diyen Bakan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"1915 Çanakkale Köprüsü ile Türkiye´nin batısında otoyol entegrasyonu tamamlanacaktır. Marmara'yı çevreleyen otoyol zincirinin halkaları birleşecek, Avrupa ile Türkiye'nin Batı ve Güney bölgeleri arasında doğrudan bağlantı olacak ve bu bölgelerde gelişmeyi hızlandıracaktır. 2003 yılından bugüne, ecdadımızın bize bıraktığı mirası ileriye taşıyan, bu mirasa güçlü bir saygıyı temsil eden, Türkiye'yi dünyaya bağlayan projeleri bir bir hayata geçiren AK Parti hükümetlerinin yeni bir eseri olan projemiz, Yeni Türkiye'den tarihi bir mesajdır, 1915 Çanakkale Köprüsü; dünyanın en büyük 10 ekonomisine girmek için azimle çalışan yeni Türkiye'nin, bu yolda son dönemeçte olduğunun göstergesidir. 18 Mart 1915'te kazanılan Çanakkale Deniz Zaferi'nden bugüne Türkiye'nin aldığı mesafeyi, tüm dünyaya gösterecek bir nişanedir. Pandemiye rağmen büyüyen ve ihracatta Cumhuriyet rekorunu kıran, yarın değil 2053 vizyonuyla tam bağımsız Türkiye'nin bir mührüdür. 1915 Çanakkale Köprüsü sadece bir köprü olmanın ötesinde aziz şehitlerimizin hatırasını da bağrında taşıyan eşsiz bir abide olacak. Çanakkale Boğazı´nın yakut bir gerdanlık gibi taşıyacağı köprümüz, şehit atalarına saygılı, milli bağımsızlık bayrağını taşıyan, dünyayla rekabet eden Yeni Türkiye'nin en güzel, en doğru eserlerinden biri olacak.

Türkiye Cumhuriyeti tarihine altın harflerle yazılacak 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara Çanakkale otoyolu açılışına şahitlik etmek üzere, 26 Şubat Cumartesi günü aynı yerde buluşmak üzere bütün milletimizi Çanakkale'ye davet ediyoruz." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ-Orhan AKTUĞ

