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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çan Belediyesi kitap fuarı sona erdi

İHA

Çan Belediyesi kitap fuarı sona erdi

Kitap fuarı, son gününde vatandaşların yoğun ilgisiyle sona erdi.
Kitap fuarına Çan ve Yenice bölgesinin yazarları olan Mustafa Orakçı, Hamza Yıldız, Şuayip Odabaşı, Turgut Çetin, Ahmet Uslu, Burak Akgedik, Mehmet Ali Öztürk, Muhammed Yavaş, Gökhan Sarıbıyık, Aslı Candan, Necmiye Kaçar, Gazi Tuğrul Ertuğrul, Necmi Duygulu, Tanser Katkar ve Orhan Oyanık yazar olarak katılım sağladı ve vatandaşlarla buluşarak kitaplarını imzadı.
Dört gün boyunca sıklıkla fuar alanını ziyaret ederek yazarlar ve vatandaşlarla bir araya gelen Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, “Çan Belediyesi olarak kültür ve sanatın her daim destekçisi olacağımızı da bir kez daha haykırmak istiyoruz. İlçemiz halkının yakın ilgi gösterdiği kitap fuarımızda vatandaşlarımız ile yazarlarımızı buluşturduk. Gözlemlediğimiz kadarıyla vatandaşlarımız ile yazarlarımız iyi bir diyalog geçirerek halkımız ile bütünleştiler. Bu da bizleri mutlu etti. Gelecek fuarımızda inşallah hep birlikte yine beraber olacağız” dedi.

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