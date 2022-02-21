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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale’nin şehitleri albümü tanıtıldı

İHA

Çanakkale’nin şehitleri albümü tanıtıldı

Çanakkale Şehit ve Gazi Aileleri Derneğince hazırlanan “Çanakkale’nin Kahraman Şehitleri” albümü tanıtımı düzenlenen bir toplantıyla gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, “Bu milletin her zaman ‘vatan’ denilince ‘Kim var?’ diye bakmadan ‘Ben varım!’ deyip yürüyen evlatları olmuştur, olacaktır. Bugün gölgesinde yaşadığımız şanlı bayrağımız, vatanın bir karış toprağını vermemek için toprağa düşen kahramanlarımız sayesinde gururla dalgalanmaktadır” dedi.
Deniz polis evinde düzenlenen toplantıya; Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, Merkez İlçe Başkanı Aynur Tuna Yavaş, İl Yönetimi, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları, MHP İl Başkanı Ali Tuğrul Yıldırım, BBP İl Başkanı Levent Çavuş, İl Müdürleri, STK temsilcileri, Şehit ve Gazi Yakınları ile Genç Kızılay topluluğu üyeleri katıldı.
Belgesel gösterimi ve ‘şehitlerimiz’ konulu kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle devam eden programda bir konuşma yapan AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, şehit ve gazi yakınlarını hiçbir zaman yalnız bırakmadıklarını söyledi. İskenderoğlu, “Üzerinde yaşadığımız bu coğrafyada, yapılabilecek en zor şeylerden birisi, şehitlerimiz hakkında konuşmak. Şehitler diyarı Çanakkale’nin evlatları olarak, bu konuda söyleyecek çok sözümüz var ama bu duygularımızı karşılayacak kelimeler yok. Nereye giderseniz gidin, Çanakkale denilince tüm Türkiye’nin aklına gelen ilk şey; şehitler diyarı. Sadece 253 bin şehidimiz değil, sizlerin evlatları, eşleri, kardeşleri, canları. Onların hepsi bizler için, bu vatan için, bu bayrak için canlarını feda ettiler. Biz ne söylesek, ne konuşsak emin olun onlara olan vefa borcumuzu ödeyemeyiz. Benim ömrüm yettiği sürece, hem kendim, hem kıymetli grup başkanvekilim Bülent Turan adına da söz veriyorum ki; biz sizin yanınızdayız, yapabileceğimiz her şeyde emrinizdeyiz. Çünkü biz bu vatanı, bu toprağı çok seviyoruz. Sizlerin bize emanet olduğunu, o sorumluluğun omuzlarımızda olduğunu asla unutmadık, unutmayacağız” dedi.
107 yıl önce ecdadın bu toprakları vatan kılmak için gözlerini kırpmadan canlarını verdiklerini hatırlatan İskenderoğlu, “Aradan yıllar geçti, emperyalistlerin emelleri hiç değişmedi. Vatanı bölmeye çalışanlar, kardeşi kardeşe kırdırmaya çalışanlar.. Dün izin vermedik, elhamdülillah yarın da izin vermeyiz. Çok hoşuma giden bir söz var; Fıtrat değişir sanma, bu kan, yine o kandır. Atila'dan Oğuz Kağan'a, Bilge Kağan'dan Sultan Alparslan'a, Osman Gazi'den Fatih Sultan Mehmet Han'a, Sultan Abdülhamid Han'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, bu fıtrat hiç değişmedi. Çok şükür bugün de, vatanın bütünlüğüne göz dikenler için masaya yumruğunu vura vura ‘İnlerine gireceğiz’ diyen ve bu söylediğini de yapan, milletimizin duaları ve onlardan aldığı güçle hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmayan Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan var. Hamdolsun; vatan sevgisi bizim fıtratımızda, kanımızda, canımızda, sütümüzde var. Bir kez daha içten, yürekten, gururla söylüyorum;
Ne mutlu böyle kahraman evlatları olan bu yüce millete! Ne mutlu böyle kahramanları doğuran, bu bilinçle yetiştiren anababalara! Ne mutlu böyle kahramanlarla yarenlik edenlere! Vatanı korumak, huzur ve güvenliğimizin devamını sağlamak için sürdürdükleri görevlerde şehit düşen aziz kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyor, ailelerine, sevdiklerine ve aziz milletimize bir kez daha başsağlığı diliyorum. Onların aziz hatıralarını yaşatacak, gelecek kuşaklara aktaracak bu eserin hazırlanmasında emeği geçenleri kutluyorum” diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından, Çanakkale Şehit ve Gazi Aileleri Dernek Başkanı Gülşen Uz, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesine gönderilmek üzere AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu’na Çanakkale’nin Kahraman Şehitleri Albümünü takdim etti. Program şehit ailelerine günün önemi dolayısıyla hediye takdimiyle sona erdi.

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