ÇEKE Proje eğitimleri gerçekleştirildi

Çanakkale Erişilebilir Kültür Ekosistemi (ÇEKE) Projesi eğitimleri Mahal’de gerçekleştirildi.

Erişilebilir Her Şey ile Troya Kültür Derneği ortaklığında yürütülen ÇEKE projesi, engellenen bireylerin topluma tam ve eşit katılımını desteklemek ve kapsayıcı bir toplum oluşturma misyonuyla hareket ederek her alanda erişilebilirliği sağlamayı hedefliyor. Avrupa Birliği projesi olan CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı tarafından finanse edilen ÇEKE Projesi ile Çanakkale’de kültür, sanat alanında çalışan kurumların engellilik ve erişilebilirlik bağlamında kapasitelerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Projenin ilk faaliyeti olan ve 2021 Şubat tarihlerinde MAHAL’de gerçekleştirilen, Erişilebilir

Her Şey kurucu ortakları Seben Ayşe Dayı ve Serim Berke Yarar ile danışman Ilgın Aydınoğlu tarafından yürütülen yarım günlük eğitimlere; Troya Müzesi, Troya Kazı Başkanlığı, Troia Vakfı, Gelibolu Savaşları Tarihi Alan Başkanlığı, ÇOMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi, Çanakkale Kent Konseyi KültürSanat, Engelliler ve Kadın Meclisleri, ÇATKAV, Koza Gençlik Derneği, Genç Çevre Derneği, Çanakkale 1915 İzcilik Gençlik ve Spor Kulübü, Kendi Yolunu Keşfet Hayata Destek Derneği ve ÇAKEV Derneği temsilcilerinin yanı sıra sanatçı ve eğitmenler katıldı.

Erişilebilir Her Şey temsilcileri; eğitimin ilk bölümünde farklı engellilik türleri, toplumsal algıdaki sorunlar, doğru davranış modelleri, erişilebilirlik, engellilik ve engellenmişlik kavramları gibi temel konularda bilgi aktarımında bulundu. Eğitim iletişimsel, içeriksel ve fiziksel erişilebilirlikle ilgili farklı yöntem ve uygulamalar konusunda sunumlarla devam etti. Eğitimin son bölümünde ise katılımcılar kendi kültür kurumları, sivil toplum kuruluşları ve sanatsal faaliyetlerinde erişilebilirlikle ilgili ne tür uygulamalar geliştirebilecekleri konusunda görüş alışverişinde bulundu.

ÇEKE Projesinin devamında, katılımcılarından oluşacak bir iletişim platformu kurulacak ve Çanakkale kültür ekosisteminde hayata geçirmek istedikleri erişilebilirlik uygulamalarıyla ilgili çalışmalara devam edilecek.

